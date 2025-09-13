Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin yaptığı açıklamada, dolandırıcıların bazı sosyal medya platformlarında "ucuz fiyatlı gizemli kutu satışı", "ünlü mağaza deposu ürün fazlası", "kutunun içinde değerli eşyalar var" gibi paylaşımlarla tüketicileri aldatmaya çalıştığını ifade etti.

Sahte reklamlarla hızla yayılan "gizemli kutu" satışlarının tüketicileri mağdur ettiğini anlatan Şahin, tüketicileri, güvenilir ve bilinir alışveriş platformları dışındaki site ve sosyal medya platformlarına itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Tüketicilerin, çok cazip görünen "sürpriz" kampanyalara şüpheyle yaklaşmaları gerektiğini dile getiren Şahin, yüksek fiyatlarla satın alınan kutularda değersiz eşyalar olabildiğine veya tüketiciye gönderilen kutuların boş çıktığına dikkati çekti.

Bir süre önce Reklam Kurulu tarafından "gizemli kutu" adı altında satış yapan sitelere erişim engeli kararı alındığını anımsatan Şahin, Ticaret Bakanlığının da durumu takip ettiğini söyledi.

Belgesi olmayan "gizemli kutu" alışverişinde tüketiciyi savunamadıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Normal şartlarda satın alınan ürünlerde bir problem yaşadığımızda belgesini alıp tüketiciyi savunabiliyoruz, bu uzaktan satış olsa bile. Fakat burada elde bir belge de yok. İçinden oyuncak, salatalık çıksa veya hiçbir şey çıkmasa da o kutuya para vermiş oluyorsunuz. Tüketici Hakem heyetleri olarak size yardımcı da olamayız çünkü bir kutu görsel ve siz o kutuyu satın alıyorsunuz. O kutunun dışına para vermiş gibisiniz. Sizi savunamayız. Lütfen, bu tuzaklara düşmeyin."