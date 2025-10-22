İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde önemli sonuçlar elde edildiğini duyurdu. Yerlikaya'nın açıklamasına göre, yürütülen operasyonlarda 132’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 169 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Ayrıca, ülke genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda 430.454 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Bu denetimlerde 783 düzensiz göçmen tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.

Denetimlerde 27.347 emniyet personeli ve 8.690 ekip, 5.761 ayrı noktada görev aldı. Uygulamalar kapsamında:

6.897 umuma açık yer (kafe, bar, restoran vb.)

3.892 metruk bina

Yerlikaya, "Türkiye, göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.