Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, ilçede faaliyet gösteren gönüllü hayvanseverlerle bir araya gelerek kış öncesinde sokak hayvanları için yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

Toplantıda kuşlar için ağaç dallarına yuvalar asılması, kedi ve köpekler için ise kulübeler yapılması konusunda fikirbirliğine varıldı.

Başkan Cüce konu ile ilgili projelerin hayata geçirilmesi için belediyenin ilgili birimlerine gerekli talimatları verdi.

Başkan Cüce toplantı sonunda hayvanseverlere gönüllü olarak çalışmaları yürüttükleri için teşekkürlerini iletti.