Yaya güvenliği ve trafik akışının sağlanması amacıyla cadde ve sokaklarda kar küreme araçları ve tuzlama ekipmanları eş zamanlı olarak görev aldı. Çalışmalara sahada katılarak destek veren Göksun Kaymakamı Ömer Faruk Duman, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karakaya, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, İlçe Emniyet Müdür Vekili Tarık Köse ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Göksun Koordinatörü Murat Suzan, vatandaşlara en iyi hizmeti sunma kararlılıklarını vurguladı.



Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, karla mücadelede Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Göksun için Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın huzur ve refahı için en iyi hizmeti sunmak. Bizler siyaseti bir kenara bırakarak ilçemiz için çalışan yöneticileriz. Bu iş birliğimiz, Göksun’un yarınlarını daha güzel yapmak için güçlenerek devam edecek.”

Yoğun kar yağışına rağmen hızlı ve etkili müdahaleler, vatandaşlardan büyük takdir topladı. Göksun Belediyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşamın normale dönmesi için sahadaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.