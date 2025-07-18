Serinlemek İsterken Canından Oldu

Olay, Kırşehir kent merkezindeki Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda meydana geldi. 16 yaşındaki Irak uyruklu O.A.T, bir arkadaşıyla birlikte parktaki gölete geldi. Serinlemek amacıyla suya giren çocuk, kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

Arama Kurtarma Ekipleri Gölete Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri ile birlikte Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu O.A.T'nin cansız bedeni göletten çıkarıldı.

Otopsi İçin Morgda

Boğularak hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.