GORA Filmi Konusu Nedir?
İstanbul’da halı satıcılığı yapan Arif, uzaylılar tarafından kaçırılır ve G.O.R.A. adlı gezegene götürülür. Güvenlik şefi Logar Trihis’in, atalarının Dünya’ya kötü davranılması nedeniyle gezegeni ele geçirme planlarına karşı mücadele verir. Arif, burada Faruk ve robot Robot-216 ile arkadaş olur, gezegeni kurtarmak için cesurca savaşır. Prenses Ceku ile arasında aşk doğar ve film, Arif’in Dünya’ya mutlu dönmesiyle sona erer.
GORA Filmi Oyuncuları ve Kadrosu
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Cem Yılmaz — Arif Işık, Komutan Logar, Erşan Kuneri, Komutan Kubar
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Rasim Öztekin — Bob Marley Faruk
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Özkan Uğur — Garavel, Anonsçu
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Şafak Sezer — Kuna
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Özge Özberk — Ceku Lamtina
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Ozan Güven — Robot 216, Gerzek
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Engin Günaydın — Editör
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İdil Fırat — Mulu Lamtina
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Erdal Tosun — Rendroy
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Cezmi Baskın — Amir Tocha Lamtina
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Muhittin Korkmaz — Tihulu
GORA Filmi Ne Zaman ve Nerede Çekildi?
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Çekim Tarihi: 2002 yılında başlayan çekimler
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Gösterim Tarihi: 12 Kasım 2004
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Çekim Mekanları: Türkiye’nin farklı bölgeleri, özellikle İstanbul ve stüdyo ortamları
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Yönetmen: Ömer Faruk Sorak
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Senarist & Başrol: Cem Yılmaz
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Yapım: Türk Filmi (Uzan Ailesi)
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Müzik: Ozan Çolakoğlu (film müzikleri), Sagopa Kajmer (bitiş şarkısı)
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Görüntü Yönetmeni: Veli Kuzlu
GORA Filmi Sonu Nasıl Bitiyor?
Film, Arif’in G.O.R.A. gezegenini kötü güvenlik şefi Logar’ın planlarından kurtarmasıyla devam eder. Arif, kutsal taşlar ritüelini gerçekleştirerek ateş topunu yok eder ve prenses Ceku ile birbirlerine aşık olur. Film, Arif ve Ceku’nun Dünya’da mutlu bir şekilde yol almalarıyla son bulur.