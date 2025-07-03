GORA Filmi Konusu Nedir?

İstanbul’da halı satıcılığı yapan Arif, uzaylılar tarafından kaçırılır ve G.O.R.A. adlı gezegene götürülür. Güvenlik şefi Logar Trihis’in, atalarının Dünya’ya kötü davranılması nedeniyle gezegeni ele geçirme planlarına karşı mücadele verir. Arif, burada Faruk ve robot Robot-216 ile arkadaş olur, gezegeni kurtarmak için cesurca savaşır. Prenses Ceku ile arasında aşk doğar ve film, Arif’in Dünya’ya mutlu dönmesiyle sona erer.

GORA Filmi Oyuncuları ve Kadrosu

Cem Yılmaz — Arif Işık, Komutan Logar, Erşan Kuneri, Komutan Kubar

Rasim Öztekin — Bob Marley Faruk

Özkan Uğur — Garavel, Anonsçu

Şafak Sezer — Kuna

Özge Özberk — Ceku Lamtina

Ozan Güven — Robot 216, Gerzek

Engin Günaydın — Editör

İdil Fırat — Mulu Lamtina

Erdal Tosun — Rendroy Uzak Şehir'de Boran’ın Katili Ortaya Çıkıyor! Uzak Şehir final bölümü izle! İçeriği Görüntüle

Cezmi Baskın — Amir Tocha Lamtina

Muhittin Korkmaz — Tihulu

GORA Filmi Ne Zaman ve Nerede Çekildi?

Çekim Tarihi: 2002 yılında başlayan çekimler

Gösterim Tarihi: 12 Kasım 2004

Çekim Mekanları: Türkiye’nin farklı bölgeleri, özellikle İstanbul ve stüdyo ortamları

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

Senarist & Başrol: Cem Yılmaz

Yapım: Türk Filmi (Uzan Ailesi)

Müzik: Ozan Çolakoğlu (film müzikleri), Sagopa Kajmer (bitiş şarkısı)

Görüntü Yönetmeni: Veli Kuzlu

GORA Filmi Sonu Nasıl Bitiyor?

Film, Arif’in G.O.R.A. gezegenini kötü güvenlik şefi Logar’ın planlarından kurtarmasıyla devam eder. Arif, kutsal taşlar ritüelini gerçekleştirerek ateş topunu yok eder ve prenses Ceku ile birbirlerine aşık olur. Film, Arif ve Ceku’nun Dünya’da mutlu bir şekilde yol almalarıyla son bulur.