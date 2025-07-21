ABD ile Ticaret Görüşmeleri Piyasalarda Baskı Oluşturuyor

ABD’nin 1 Ağustos'ta yürürlüğe koymayı planladığı karşılıklılık esaslı gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda risk algısını artırıyor. Özellikle ABD ile Çin, Avrupa ve diğer ülkeler arasında süregelen ticaret görüşmelerinde henüz net bir sonuca varılamamış olması, yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Analistler, ABD bilanço sezonunun da piyasalar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, büyük şirketlerin açıklayacağı finansal tabloların yatırımcı algısını şekillendireceğini belirtiyor.

Altın Fiyatları Rekora Yaklaştı

Altının ons fiyatı, belirsizliklerin etkisiyle haftaya yüzde 0,4 artışla 3.366 dolar seviyesinde başladı. Yurt içinde ise gram altın, güvenli liman arayışlarının etkisiyle 4.376 TL ile tarihi zirveye yaklaştı. Gün içinde en düşük 4.344 TL görüldü.

Brent Petrol'de Yükseliş Sınırlı

Brent petrolün varil fiyatı, arz endişeleriyle birlikte yüzde 0,42 artarak 68,9 dolar seviyesinde işlem görüyor. Avrupa Birliği'nin Rus ham petrolüne uyguladığı tavan fiyat kararının etkileri de yakından izleniyor.

ABD Piyasaları: Karışık Görünüm Sürüyor

Cuma günü Dow Jones yüzde 0,32, S&P 500 yüzde 0,01 düşerken, Nasdaq yüzde 0,5 yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,42 seviyesinde sabit kalırken, dolar endeksi yüzde 0,1 azalarak 98,4’e geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sabitcoin piyasalarını düzenlemeyi amaçlayan “GENIUS” tasarısını imzalaması, kripto ve teknoloji odaklı hisselerde hareketlilik yarattı. Öte yandan Netflix’in bilançosunda kâr ve gelir artışı dikkat çekti.

Avrupa Borsaları: ECB Kararı Bekleniyor

Avrupa’da da ticaret gerilimi devam ediyor. Almanya DAX 40 yüzde 0,33, Fransa CAC 40 yüzde 0,01 değer kaybederken, İngiltere FTSE 100 yüzde 0,22 ve İtalya MIB 30 yüzde 0,46 değer kazandı.

Analistler, bu hafta açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. ECB’nin faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Asya Borsaları: Japonya’da Siyasi Gelişmeler Takipte

Japonya'da seçim sonrası hükümetin üst mecliste çoğunluğu kaybetmesi ve Başbakan İşiba Şigeru'nun istifa etmeyeceğini açıklaması, siyasi tansiyonu artırdı. Japon borsaları tatil nedeniyle kapalı.

Çin Merkez Bankası, kredi faiz oranlarını sabit tutarken, Güney Kore Kospi yüzde 0,5, Hong Kong Hang Seng yüzde 0,3 ve Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,5 artış gösterdi.

Borsa İstanbul: Yatay Seyir Devam Ediyor

BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 0,04 düşüşle 10.366,16 puanla tamamladı. VİOP’ta BIST 30 ağustos vadeli kontrat, yüzde 0,32 düşüşle 11.948,40 puana geriledi.

Analistler, teknik açıdan 10.300 ve 10.200 puanın destek, 10.500 ve 10.600 puanın ise direnç seviyeleri olduğunu belirtiyor.

Dolar/TL ve TCMB Anketi Takipte

Dolar/TL kuru, haftaya yatay bir başlangıç yaparak 40,40 seviyelerinde işlem görüyor. Bugün yurt içinde gözler, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına çevrildi.