Grevin ikinci gününde İzmir trafiğinde yoğunluk yaşandı.

İzmir'de metro ve tramvay çalışanları greve gitti

İzmir Metro A.Ş. adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Bunun üzerine, metro ve tramvay seferleri durduruldu.

625 çalışan greve çıkarken, grevin ikinci gününde de metro ve tramvayın çalışmaması nedeniyle İzmir'de duraklarda ve caddelerde yoğunluk oluştu.

Toplu ulaşım araçlarını kullanan çoğu vatandaş grev nedeniyle özel araçları ile trafiğe çıkarken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerine gidebilmek için otobüs duraklarına koştu.

Tramvay ve metronun durdurulması sonucu mağdur olduğunu belirten Erem Karaboğa, “Dün Özdere’den geldim. 3 vesait yaparak geldim. Tabii ki bir takım aksaklıklar oluyor. Ulaşım zorluğu, hava da sıcak. Ek seferler koyuyorlar ama o da çözüm değil, trafik tıkandı. Umarım en kısa sürede çözüm bulunur." dedi.

“KONAK’TAN ALSANCAK’A YÜRÜMEK ZORUNDA KALDIM"

Tramvay ve metro çalışanlarının greve çıkması sonucu ulaşımda zorluk yaşadığını ifade eden Hulki Bingöl, “Dün akşam Konak’tan Alsancak’a yürüyerek geldim. Yani duraklar belli değil, kimin nereye gideceği belli değil. Ortalık karışık, insanlar isyan ediyor. Ulaşım zor yani, böyle bir şey İzmir’de olamaz." diye konuştu.

“BELEDİYENİN BUNA ÇÖZÜM BULMASINI İSTİYORUZ"

İş yerine giderken büyük zorluk yaşadığını belirten Samet Ocak, grevin kısa bir süre içerisinde bitmesi gerektiğini belirtti. Ocak, “Eylem olduğu için mağdur oluyoruz, şu an servise yetişeceğim. Çok zor şartlarda buraya geliyorum, belediyenin buna çözüm bulmasını istiyoruz. İnsanların hakkını versinler, insanlar da greve gitmek zorunda kalmasın" dedi.