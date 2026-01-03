2025’te Gümüş Altını Geride Bıraktı

2025 yılı, küresel emtia piyasalarında gümüşün ön plana çıktığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Yıl boyunca ons fiyatı yüzde 146 artan gümüş, yüzde 64,2 yükselen altını yıllık getiride açık farkla geride bıraktı. Bu performansla gümüş, 1979’dan bu yana en hızlı yükselişini gerçekleştirmiş oldu.

Fed Politikaları ve Jeopolitik Riskler Etkili Oldu

Uzmanlara göre gümüşteki güçlü yükselişin arkasında birden fazla unsur bulunuyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine yeniden yönelmesi, düşük faiz ortamının kıymetli metalleri cazip hale getirmesi ve küresel ölçekte devam eden jeopolitik riskler, gümüş fiyatlarını destekleyen temel faktörler arasında yer aldı.

Yıl İçinde Tarihi Zirve Görüldü

Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı, yıl içinde yaşanan sert yükselişlerle aralık ayında 84 dolarla tarihi zirvesine ulaştı. Gümüş, yılı 71,1 dolar seviyesinden tamamladı. Aynı dönemde altın/gümüş rasyosu 54,03’e gerileyerek 2013’ten bu yana en düşük seviyesini test etti.

Yatırımcıların Gözdesi Olmayı Sürdürüyor

Bireysel yatırımcıların özellikle Kuzey Amerika’da gümüşe yönelmesi dikkat çekerken, bu metal bölgede “fakir adamın altını” olarak anılmaya devam ediyor. Uzmanlar, küresel ekonomik belirsizliklerin sürmesi halinde gümüşün önümüzdeki dönemde de yatırımcıların radarında kalmayı sürdürebileceğini ifade ediyor.