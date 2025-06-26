Kahramanmaraş’ta 2023 yılında meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak anılan depremlerin ardından ağır hasar alan Güneşevler Mahallesi’nde yeniden inşa süreci hızla ilerliyor.

Bölgede başlatılan çalışmalar kapsamında, modern ve depreme dayanıklı konutların temelleri atıldı; birçok yapının ise inşaatı tamamlanma aşamasına geldi.

Çalışmalar sayesinde mahallede yaşayan vatandaşlar için umut dolu bir gelecek inşa ediliyor. Mahalle sakinlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak planlanan projelerde sosyal donatılar, yeşil alanlar ve güvenli yaşam alanları ön planda tutuluyor.