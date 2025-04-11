Yakın zamanda yayınlanan bir hükümet raporuna göre, Robinson R44 Raven II tipi helikopterdeki bir yolcu, içinde penguen olan kutuyu tutuyordu.

Güney Afrika Sivil Havacılık Otoritesi'nin açıklamasına göre, kutunun kayması sonucu kaza yaşandı.

Helikopter yaklaşık 15 metre yükseklikteyken, karton kutu sağa doğru kayarak pilotun döngüsel pitch kontrol koluna düştü.

Raporda, bunun üzerine hava aracının yuvarlandığı, rotor kanatlarının yere çarptığı ve helikopterin sağ tarafı üzerine düştüğü ifade edildi.

Kazada, "Hava aracındaki yolcuların hiçbiri yaralanmazken, penguen de zarar görmedi" denildi.

Kazanın, ülkenin güneydoğu kıyısı açıklarında bir hava araştırması yapmak üzere yapılan bir gezi sırasında Bird Adası'nda meydana geldiği bildirildi.

Raporda, penguenin neden helikopterde olduğuna dair bir bilgi verilmezken, yalnızca araştırmayı yürüten bir uzmanın penguenin geri getirilmesini istediği ve pilotun bunu kabul ettiği belirtildi.

Havacılık otoritesi, pilotun kargo ile ilgili uygun prosedürleri izlemediğini tespit etti.

Pilotun bir inceleme yaptığı ancak "risk değerlendirme formunda penguenin karton bir kutu içinde taşınma niyetini belirtmeyi ihmal ettiği" kaydedildi.

Otorite, "Penguen için güvenli bir muhafaza olmaması tehlikeli bir durum yarattı" uyarısında bulundu.

Raporda, havacılık otoritesi, kazanın güvenlik kurallarına uymanın önemini açıkça gösterdiğini vurguladı.