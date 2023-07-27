Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Ahn Eun-ju, yaptığı basın açıklamasında, Kuzey Kore-Rusya Savunma Bakanlarının görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ahn, Kuzey Kore ile her türlü silah ticaretinin BMGK kararları uyarınca yasak olduğuna dikkati çekti.

Güney Kore'nin, Rusya ve Kuzey Kore Savunma Bakanları arasında gerçekleşen görüşmeleri yakından takip ettiğini dile getiren Ahn, Seul yönetiminin, Rus heyetinin Pyonyang ziyaretinin "provokasyonların durdurulmasına ve Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırma girişimlerine katkıda bulunmasını" umduğunu söyledi.

Kore Savaşı'nda çatışmayı sonra erdiren Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70. yıl dönümü kutlamaları kapsamında dün bir araya gelen Kuzey Kore Savunma Bakanı Kang Sun-nam ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu, ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılıklarını yinelemişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70. yıl dönümü kutlamaları kapsamda başkent Pyongyang'ı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmede, "ulusal savunma ve güvenliğin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenliğe ilişkin ortak konularda" fikir birliğine varıldığı kaydedilmişti.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.