Gürcistan'da Başbakan İrakli Kobakhidze hükümetinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar askıya alma kararına karşı düzenlenen protestolar 4’üncü günde de devam etti.

Başkent Tiflis'teki parlamento binası önünde toplanan protestocular, parlamento binasına havai fişek ve taşla saldırı düzenledi.

Gece yarısından itibaren göstericiler ile polis arasında birkaç kez arbede yaşanırken Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile eylemcilere defalarca müdahale etti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Tiflis'teki gösterilerin barışçıl olmadığını belirterek, eylemcileri şiddet içeren davranışlar sergilemekle suçladı.