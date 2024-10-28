Yerlikaya, aralarında Kahramanmaraş’ında bulunduğu 45 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 terör şüphelisinin yakalandığını bildirdi.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet müdürlükleri TEM Şube müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüpheliler hakkında "geçmiş dönemde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri" ve "örgüte finans sağladıkları" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.