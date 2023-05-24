FOX TV'nin yeni dizisi Adım Farah dizisinde Farah Erşadi'yi Demet Özdemir canlandıracak. Oyuncu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet üzerinden araştırmalara başladı. Peki, Farah Erşadi'yi canlandıran Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir kaç yaşında, nereli?

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğmuş. Anneannesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı. Özdemir bir röportajda babasıyla ilişkisi üzerine: "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır." dedi.

Bengü'ye performanslarında eşlik eden dans sanatçıları ekibinde yer almış ve daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans performansı sergilemeye başlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut adlı klibinde yer aldı. İlk televizyon deneyimini, 2013-2014 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırarak yaşadı. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Alya karakterini, Tut Sözünü adlı sinema filminde ise Demet karakterini canlandırdı. 2015 yılında Star TV'de yayımlanan Çilek Kokusu adlı dizide Aslı karakterini canlandırdı. Bengü'nün Hodri Meydan şarkısının klibinde oynadı.

2016-2017 yılları arasında FOX'ta yayımlanan No: 309 adlı dizide Lale karakterini canlandırdı. 2017 yılında Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde Aysel karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Erkenci Kuş adlı dizide Sanem karakterini canlandırdı.Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. 2019 yılının Aralık ayında TV8'de yayımlanmaya başlayan ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı, gerçek bir hayat hikâyesini anlatan romanından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde 'Zeynep Göksu Tunahan' karakterine hayat verdi. Dizi, 12 Mayıs 2021 tarihinde final yaparak sona erdi. Günümüzde ise, internet platformu olan Disney+ için Dünyayla Benim Aramda adlı dizide oynamaktadır.

28 Ağustos 2022 tarihinde oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç ile evlenmiştir.

FARAH ERŞADİ KİMDİR?

Farah, İran'da doğup büyüyüp yaşadığı bir trajedi sonrası İran'dan kaçıp İstanbul'a gelmek zorunda kalmıştır, hayatını hep mücadelelerle geçirmek zorunda kalmış biridir.

Farah, Ahvaz Jundishapur Üniversitesinde Tıp okumuş. Okulu dereceyle bitirmiş ama bu zorluk dolu hayatında kendi mesleğini yapma fırsatı olmamıştır. Cerrah olmak yerine Farah yıllardır İstanbul'da temizlik işçisi olarak çalışmaktadır. PİY hastalığına sahip Kerimşah adında çok akıllı bir oğlu olduktan sonra hayattaki tek amacı oğlu için yaşamak olmuştur. Oğluna hem anne hem doktor olmayı başarmış bir kadındır. Farah, oğlu ve tedavisi için yapmayacağı şey olmayan her zorluğa rağmen ona tek başına bakan gözü kara bir annedir.