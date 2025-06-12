1977 yapımı efsane komedi Hababam Sınıfı Tatilde’nin unutulmaz izci kampı sahneleri, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, Polonezköy civarındaki ormanlık alanda çekildi. Filmin kamptaki doğa hissi hâlâ izleyicileri etkilese de, gerçek yer yıllar içinde kullanım şekli ve yapı farklılıkları nedeniyle değişim geçirdi.

Filmin Kampı: Doğa ile İç İçe Ama Yakında

Set, gerçek bir ormanda değil; şehrin ancak yeşilliklerle örtülü bir bölgesinde kuruldu. Bu sayede hem ulaşım kolaylığı sağlandı hem de karakteristik görüntüler elde edildi . Bugün kamp alanı doğal dokusunu kısmen kaybetmiş, çevresel unsurlar farklılaşmış olsa da hâlâ nostalji arayanların ilgisini çekiyor.

Okul Bina – Nerede ve Şu An Ne Durumda?

Filmin çılgın sınıfının okulu olarak görünen bina, Validebağ Korusu’ndaki Adile Sultan Kasrı. Kasır, Osmanlı döneminin etkileyici yapılarından biri. 2014 yılında içerisine “Hababam Sınıfı Müzesi” kurularak restore edilen bu mekân, hem film çekimlerine ev sahipliği yaptı hem de şimdi bir müze olarak ziyaret ediliyor.

Müze: Bir Sınıfı Zamanda Donduruyor

“Chaos Class Museum” adıyla anılan bu müze bölümünde, filmden kalma öğretmen büstleri, sıralar, kara tahta ve karakter heykelleri yer alıyor. İnek Şaban’ın hatıra anatomik iskeletinin konusu bile müze sergisine dahil edilmiş . Burası, Hababam hayranları için bir tür zaman makinesi işlevi görüyor.