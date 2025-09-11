Gözaltı Kararları ve Suçlamalar

Savcılık, holdingin sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Şirket yöneticilerine “kara para aklama”, “kaçakçılık” ve “suç örgütü kurma” suçlamaları yöneltildi.

MASAK Raporu: Kaynağı belirsiz milyonlar

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporlarında:

  • Kaynağı belirsiz yüklü para girişleri yapıldığı,

  • Bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlendiği,

  • Sahte belgeler ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı,

  • Varlık Barışı Kanunu’nun suç gelirlerini aklamak için kullanıldığı

tespit edildi.

Savcılık, elde edilen yasa dışı gelirlerin medya, enerji, eğitim ve finans sektörlerinde şirket alımlarına aktarıldığını belirtti.

Can Holding’in Medya Varlıkları

Can Holding, geçtiğimiz aylarda Ciner Yayın Holding’in tüm medya kuruluşlarını 800 milyon dolara satın almıştı. El konulan medya kuruluşları arasında:

  • Show TV, Show Türk, Show Max

  • Habertürk TV, Haberturk.com, Habertürk Radyo

  • Bloomberg HT, Bloomberg TV

  • Newsweek, FHM, Marie Claire, GEO gibi dergi ve portallar bulunuyor.

TMSF Kayyım Atadı

Operasyon kapsamında 121 şirkete el konuldu ve TMSF kayyım olarak atandı.
Savcılık açıklamasında:

“Kamu düzenini, mali sistemi ve vergi adaletini zedeleyen bu nitelikteki eylemlere karşı soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Adli süreç şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

ifadelerine yer verildi.