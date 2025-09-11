Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararname Resmi Gazete'de yer aldı.

37 ilin emniyet müdürü değişti.

22 ilin emniyet müdürü ise merkeze çekildi.

İSİM İSİM SIRALI TAM LİSTE

Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na; Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne; Polis Başmüfettişi Cemil Çamlıbel, 1. Hukuk Müşavirliği'ne getirildi.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapılan atamalar şöyle:

ALİ YERLİKAYA: CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi'nin yayınlandığını belirtti.

Görevlerini tamamlayan emniyet müdürlerine teşekkür eden Yerlikaya, şunları kaydetti: