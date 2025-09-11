Uğurcan Çakır Galatasaray’a, Onana Trabzonspor’a

Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kaleci arayışına giren Trabzonspor, tercihini Andre Onana’dan yana kullandı. Bordo-mavililer, yıldız file bekçisini sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katıyor.

İngiliz basınının yanı sıra transferin uzman ismi Fabrizio Romano da anlaşmayı doğruladı. Buna göre Trabzonspor, Manchester United’a kiralama ücreti ödemeyecek. Onana’nın maaşını ise İngiliz devi karşılayacak.

Onana Trabzonspor’a Ne Zaman Katılacak?

Sabah gazetesinin haberine göre tecrübeli kaleci bu hafta perşembe günü Trabzon’a gelecek.

Teknik direktör Fatih Tekke, görev vermesi halinde Onana’yı Fenerbahçe karşılaşmasında sahaya sürebilecek.