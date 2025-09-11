Sahipsizler yeni sezon tarihi

Anne ve babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin hikâyesini konu alan dizi, güçlü dram kurgusuyla dikkat çekiyor. Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız) karakterleri etrafında gelişen olaylar, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek.

Sahipsizler yeni sezon 29. bölümü, 10 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Star TV’de yayınlanacak.

Sahipsizler son bölümde neler oldu?

Geçtiğimiz bölümde Pervin engel olmaya çalışsa da, Azize ile Devran’ın düğünü için başta Cevdet olmak üzere herkes seferber oldu. Kardeşler bu mutlu ana ortak olurken, hayatlarında da sevindirici gelişmeler yaşandı.

Ancak kendisine haksızlık yapıldığını düşünen Meryem, intikam planları kurarken; Yavuz ise Hamiyet tarafından gözden çıkarıldığını düşünerek öfkesini Devran’a yöneltti. Öte yandan Fırat, geçmişte yaşadığı acıların bedelini ödetmek için Vahap’a karşı büyük bir plan hazırladı.

Azize, Devran ve kardeşler mutluluk içinde düğünlerini kutlarken, onları bekleyen yeni felaketlerden habersizdi.