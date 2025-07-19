Kahramanmaraş’ın yükselen markası Hacı Mehmet Şan Premium, Muharrem ayı dolayısıyla 2. Kez aşure ikramında bulundu. Şehrin gastronomisine modern ve özgün dokunuşlar katan marka, Kuzey Çevre Yolu şubesi önünde düzenlediği geleneksel aşure ikramıyla büyük takdir topladı.

Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Etkinliğe ilgi büyük olurken, ikram edilen aşureler hem lezzeti hem de manevi anlamıyla gönüllere dokundu.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Hacı Mehmet Şan Premium Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Şan , “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayında vatandaşlarımızla bu paylaşımın mutluluğunu yaşadık” ifadelerini kullandı.

Hacı Mehmet Şan Premium geleneksel hale getirdiği aşure ikramında vatandaşların yüzlerinde tebessüm oluşturdu.