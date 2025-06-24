Adana’nın Ceyhan ilçesinde, hafriyat döküm sahasında meydana gelen üzücü kazada, hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay, D-400 kara yolu Yılankale mevkisinde bulunan döküm sahasında yaşandı.

Hafriyat Döküm Sahasında Zemin Kaydı, Kamyon Devrildi

Edinilen bilgilere göre, hafriyat döküm sahasında henüz bilinmeyen bir nedenle zemin kayması meydana geldi. Bu sırada park halinde bulunan 01 BAG 369 plakalı hafriyat kamyonu, dengesini kaybederek devrildi.

Sürücü Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, araçta sıkışan Hüseyin Yılmaztürk'ün (sürücü) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yılmaztürk’ün cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından detaylı soruşturma başlatıldı.