İstanbul’da 110 DEAŞ Şüphelisi Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 110 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerden 41’inin Yalova’daki saldırıyla doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi.

Savcılık tarafından paylaşılan bilgilerde, şüphelilerin yılbaşı günü benzer saldırı planları içerisinde olduklarına dair istihbarat bulunduğu ifade edildi. Güvenlik birimlerinin olası saldırıları önlemek amacıyla operasyonlarını hızlandırdığı vurgulandı.

Ankara’da 17 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik ayrı bir operasyon gerçekleştirildi.

Dijital materyallerin incelenmesi sonucu örgütle irtibatları tespit edilen 11’i yabancı uyruklu, 6’sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Yalova’daki Saldırıda 3 Polis Şehit Oldu

Yalova’da dün Elmalık köyü yolu üzerinde bulunan bir adrese düzenlenen DEAŞ operasyonu sırasında, teröristler tarafından güvenlik güçlerine ateş açıldı. Saldırı sonucunda polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi ise yaralandı.

Operasyon sırasında evde bulunan 5 kadın ve 6 çocuk güvenli şekilde tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Güvenlik Tedbirleri Üst Seviyeye Çıkarıldı

Yetkililer, özellikle yılbaşı öncesinde terör tehdidine karşı ülke genelinde güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını, operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.