Hakan Çalhanoğlu İstanbul’a Geldi, Transfer Görüşmeleri Başlıyor!

İsmi uzun süredir hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılan deneyimli orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, transfer sürecini hızlandırmak üzere İstanbul’a geldi. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Çalhanoğlu, bugün İstanbul’da çeşitli kulüplerle transfer görüşmelerinde bulunacak. Ancak görüşmelerin sonuçlanmaması halinde 23 Temmuz’da Inter’in sezon öncesi kampına katılarak süreci İtalya’dan takip etmeye devam edecek.

Süper Lig Transferlerinde Son Durum

Fenerbahçe: Jhon Duran transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş: Tammy Abraham ve Orkun Kökçü’nün transferini tamamladı.

Trabzonspor: Paul Onuachu ile kadrosunu güçlendirdi.

Galatasaray: Leroy Sané transferini duyurdu; Osimhen ve Muslera’nın yerini doldurmak için çalışıyor. Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe’ye Mi Yoksa Galatasaray’a mı Gidecek?

Hakan Çalhanoğlu’nun transferiyle ilgili son dakika gelişmeleri, Sarı-lacivertli ve sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Tecrübeli futbolcunun tercihi, Süper Lig’in şampiyonluk mücadelesinde önemli bir hamle olacak.

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