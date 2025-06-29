Yurt genelinde, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Ticaret Bakanlığı, bu kapsamda denetimlerine devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, son yapılan denetimlere ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, son denetimler sonucunda haksız ve fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 289 işletmeye 114,7 milyon lira ceza uygulandığı belirtildi.

ZİRAİ DON FELAKETİNİ FIRSATA ÇEVİREN İŞLETMELER TESPİT EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşanan zirai don felaketini fırsata çevirerek sebze ve meyve fiyatlarında haksız artış yapan işletmelerin, Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden yürütülen resen incelemelerle tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, 206 işletmeye toplam 79 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

GIDA PAREKENDE SEKTÖRÜNE 23 MİLYON CEZA

Denetimlerin, özellikle ulusal zincir marketler başta olmak üzere gıda perakende sektörünü de kapsadığı vurgulanan açıklamada, bu alandaki haksız fiyat artışları nedeniyle 23 milyon 800 bin lira idari para cezası kesildiği ifade edildi.

İSTANBUL'DA 71 İŞLETMEYE CEZA UYGULANDI

Açıklamada ayrıca İstanbul'da gerçekleştirilen denetimlerde, belirlenen tarifelere aykırı ekmek ve simit satışı yaptığı saptanan 71 işletmeye de toplam 10 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

"DENETİMLERİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklama, şöyle devam etti:

42.⁠ ⁠toplantı sonucunda, fahiş fiyat artışları nedeniyle 289 işletmeye toplam 114,7 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlık olarak, vatandaşlarımızın haklarını korumak, piyasa dengesini ve tüketici refahını tehdit eden fırsatçılıkla mücadele etmek amacıyla, haksız fiyat artışlarına karşı denetim ve yaptırımlarımızı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.