NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan ve her bölümüyle gündem oluşturan “Halef: Köklerin Çağrısı”, yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizide bu kez hikâyenin akışını kökten değiştirecek sürpriz bir karakter izleyici karşısına çıkıyor.

Yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın yaptığı ve senaryosunu Ercan Uğur’un kaleme aldığı dizinin güçlü kadrosuna dikkat çeken bir isim daha katıldı.

SEDA AKMAN DİZİYE DAHİL OLUYOR

Başarılı oyuncu Seda Akman, dizinin 27. bölümünden itibaren Ayten Taşçı karakteriyle hikâyeye giriş yapıyor.

Ayten karakteri, yalnızca bir rol değil; dizideki dengeleri tamamen değiştirecek kilit bir figür olarak öne çıkıyor.

YILDIZ’IN HAYATINI DEĞİŞTİREN GERÇEK

Yıllar önce kızının öldüğüne inandırılan Ayten, gerçeği çok geç öğreniyor.

Geçmişte yaşadığı kaybın acısıyla geri dönen Ayten'in bu karşılaşması sadece bir kavuşma değil, aynı zamanda büyük bir yüzleşmenin de başlangıcı olacak.

“Halef: Köklerin Çağrısı”, yeni karakteri ve güçlü hikâye kırılımıyla izleyiciyi bir kez daha sürükleyici bir hikâyenin içine çekmeye hazırlanıyor.

İçeriği Görüntüle

Ayten karakterinin gelişiyle birlikte dizide tansiyonun daha da yükselmesi bekleniyor.