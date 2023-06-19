Ünlü şarkıcı Halil Taşkın, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ölüm haberini duyuran şarkıcı Kader, "Canımı kaybettim, ağabeyim, çocukluğumu, gençliğimi kaybettim" dedi. Halil Taşkın'ın kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve neden öldüğü merak ediliyor. Peki, Halil Taşkın kimdir, nereli? Halil Taşkın kaç yaşında, neden öldü?

Halil Taşkın'ın ölüm haberinin ardından araştırmalar hızlandı. Halil Taşkın'ın kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve neden öldüğü merak ediliyor. Peki, Halil Taşkın kimdir, nereli? Halil Taşkın kaç yaşında, neden öldü? İşte, Halil Taşkın hakkında merak edilenler...

HALİL TAŞKIN KİMDİR?

Halil Taşkın, 1973 yılında Karaman'da doğdu. 1980'li yılların popüler çocuk sanatçılarından olan Halil Taşkın, bugüne kadar 7 adet albüme imza attı. Zor Kirve, Elveda, Aşığım Seviyorum, Seni Sevmeyen Ölsün, Yıllar Utansın, Bir Yar Sevdim Sivaslı ve Saçıma Kar Yağdı gibi birçok hit şarkıya imza attı.

Halil Taşkın, ayrıca Küçük Beyzade, Babasının Oğlu, Küçük Ağam ve Günahsız Yetim gibi 10 sinema filminde oynadı.

HALİL TAŞKIN NEDEN ÖLDÜ?

Halil Taşkın, 19 Haziran 2023 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Halil Taşkın'ın ölüm haberini yakın arkadaşı şarkıcı Kader duyurdu.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi veren şarkıcı, "Acımı anlatamam, sanatı, kişiliği, insanlığı, adamlığı saysam bitiremem. Canımı kaybettim. Ağabeyimi, çocukluğumu, gençliğimi kaybettim. Çok şeyler yaşadık seninle, ne turneler ne konserler ne anılar... Hep kalbimde olacaksın. Sanat camiasının başı sağ olsun senin gibi sanatçı zor gelir. Mekanın cennet olsun benim canım. Allah taksiratını affetsin" dedi.

Halil Taşkın'ın cenaze töreniyle ilgili de bilgi veren şarkıcı, "Dostlar Halil Taşkın'ın cenazesi pazartesi öğlen namazına müteakiben Zeytinburnu Beştelsiz Camii'sinden kaldırılıp Mevlanakapı Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.