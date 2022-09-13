Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası’nda “Halka Arz” konulu oda üyelerine sunum gerçekleştirdi.

Burada firma yetkililerine yatırım ile alakalı bilgiler veren Ergun, pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte borsaya olan ilginin arttığını söyledi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Kahramanmaraş’taki firmaların kurumsallaşmasına yardımcı olacak bir program oldu, davetimizi kırmayıp geldiği için Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun’a teşekkür ederim” dedi.