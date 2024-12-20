Her yaştan Suriyelinin toplandığı meydanda, üç yıldızlı Suriye bayrakları dalgalandı. Akşam saatlerinde Suriyeliler tekbirler ve sloganlarla Beşar Esed rejiminin devrilmesini kutladı.
Suriye Milli Ordusu güçleri, terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Münbiç'te, Tişrin Barajı çevresinde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.
Öte yandan, Suriye’de rejimin çöküşü sırasında Irak’a kaçan, devrik lider Beşşar Esed’in kardeşi Mahir Esed’in yönetimindeki 4. Tümen’de görev yapan 1905 asker, Irak makamlarınca Suriye’deki yönetime teslim edildi. Askerler, Deyr Zor iline bağlı Irak - Suriye sınır kapısında otobüslere bindirildi.