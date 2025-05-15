Bir döneme damga vuran ve Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Ruhsar dizisiyle ilgili yıllar sonra şaşırtıcı bir açıklama geldi.

Dizide başrolü üstlenen ve Ruhsar karakterine hayat veren Hande Ataizi, katıldığı bir programda yaptığı itirafla gündem oldu.

İŞTE O İSİM!

Başarılı oyuncu, 1998-2001 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin başrolü için ilk olarak kendisinin değil, ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun düşünüldüğünü açıkladı.

Hande Ataizi, üç yıl boyunca 108 bölümde canlandırdığı Ruhsar karakterinin perde arkasına dair bilinmeyenleri paylaştı. Samimi itiraflarıyla dikkat çeken Ataizi, Ruhsar'ın ilk olarak Sezen Aksu'ya teklif edildiğini belirterek, "Ruhsar için Sezen Aksu düşünülüyordu. Hatta o dönemde 'Sezen Aksu çok güzel, muhteşem olur ama ne kadar onunla devam edebilirsiniz? Bırakmak isteyebilir sonra' diyerek öyle bir manipülasyonum olmuştu," sözleriyle geçmişe dair esprili bir itirafta bulundu.

Bu açıklama, hem dizinin hayranlarını hem de televizyon dünyasını şaşırttı. Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri olan Sezen Aksu'nun bir komedi dizisinde başrol oynamasının nasıl bir etki yaratacağı sorusu yeniden gündeme geldi.