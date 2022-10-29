Bu anlamda Kahramanmaraş ve bölge halkına cazip fiyatlar ve geniş ürün yelpazesiyle hizmet veren Hasırcıoğlu AVM, Piazza’da Vestel şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Yoğun katılımın sağlandığı açılışta Hasırcıoğlu Avm içeresinde beyaz eşya ve ev araç gereçlerini barındıran 99 adet ürünü Alışveriş Şartı Olmadan hediye kutusu etkinliğiyle vatandaşlara hediye etti.

Hediye kutusu etkinliğinde büyük hediyeleri kazanma fırsatı yakalayan vatandaşlar Hasırcıoğlu Avm’ye teşekkür etti.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Hasırcıoğlu AVM Genel Müdürü Gürbüz Meral, açılışa özel indirim ve kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşları Hasırcıoğlu Avm Vestel mağazasına davet etti.