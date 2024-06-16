Her bayram yaşanan manzara bu kez de değişmedi. Kurbanlık keserken kendini yaralayan acemi kasaplar, koşarak hastanelere gitti.

Yurt genelinde bayram namazının kılınmasıyla birlikte vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastaneye akın etti.

Acemi kasaplar arasında kesici aletler ile yaralananlar da vardı, hayvanın vurması sonucu yaralananlar da.

Kendi araçları ve ambulanslar ile hastaneye gelen kasaplar, tedavi altına alındı. Yaralanan bazı vatandaşlar başlarına gelen olayı gülümseyerek anlattı.