QR Kod ile Temizlik Bildirimi

Yeni sistemle vatandaşlar ve hastane çalışanları, tuvalet ve asansör gibi ortak kullanım alanlarının temizlik ihtiyacını, telefonlarıyla QR kod okutarak anında bildirebilecek.

Bildirimler, temizlik personeline SMS yoluyla iletilecek. Böylece rutin temizlik süresi beklenmeden, sorunlu alanlara kısa sürede müdahale edilebilecek.

Hasta Memnuniyetini Artıracak

Sistem sayesinde hastanelerde hijyen standartlarının korunması, çalışan, hasta ve ziyaretçi memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Halkımızla ve personellerimizle birlikte tuvaletlerde ve asansörlerde temizlik yapılma koşullarını daha üst seviyelere taşıyabilmek amacındayız. QR kod uygulamasıyla kişiler, ortamın temiz, kısmen temiz ya da kirli olduğunu işaretleyebilecek. Bu bildirim ilgili personele SMS olarak gidecek ve temizlik ekibi hemen harekete geçecek.”

Usta, bu sistem sayesinde rutin olarak saatte bir yapılan temizlik işleminin gerektiğinde 5 dakika içinde gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Trabzon’da Yüzde 30 Daha Fazla Memnuniyet

Usta, uygulamanın ilk olarak Trabzon’da hayata geçirildiğini ve olumlu sonuçlar verdiğini ifade ederek şunları ekledi:

“Trabzon’da yüzde 30 oranında hasta memnuniyetine yansımalarını gördük. Vatandaşlarımız ve personelimiz açısından daha güvenli ve hijyenik tesisler ortaya çıkarmış olduk.”

Yeni sistemin kısa süre içinde Türkiye genelindeki tüm hastanelerde uygulanmaya başlaması planlanıyor.