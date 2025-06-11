26 Mayıs’ta Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla hayata geçirilen e-rapor sistemi, yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor. Uygulama kapsamında sağlık ekipleri, 80 yaş üzeri ve yatağa bağımlı kişileri evlerinde ya da kaldıkları huzurevlerinde ziyaret ederek gerekli sağlık taramalarını yapıyor ve raporlarını dijital olarak düzenliyor.

Raporlar Otomatik Olarak Yenileniyor

Yeni sistemle birlikte yaşlı ve yatağa bağımlı vatandaşların sağlık raporları, bitiş tarihine bir ay kala herhangi bir başvuru yapılmadan otomatik olarak yenileniyor. Böylece hem hastanelerdeki yoğunluk azaltılıyor hem de yaşlı bireylerin hastaneye gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Kırklareli'nde Başarılı Uygulama

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Enes Güler, evde sağlık hizmetleri ekipleriyle birlikte huzurevlerini ziyaret ederek e-rapor uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Cerit, kent genelinde şu ana kadar 87 kişiye ulaşıldığını ve çok olumlu geri dönüşler alındığını ifade etti.

“Bu uygulama sayesinde yaşlılarımız hastaneye gitmeden evde sağlık hizmeti alabiliyor. Devletimizin sosyal devlet anlayışı sahada kendini gösteriyor.”

— İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit

Bakanlıklar Arası İş Birliği ile Hizmet Ayağa Gidiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Özbaş, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iş birliğiyle bu hizmetlerin doğrudan vatandaşın ayağına götürüldüğünü belirtti.

Evde Sağlık Hizmeti ile İlaç ve Medikal Destek Sağlanıyor

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi sorumlu hekimi Dr. Ecem Pınar Aydın, 80 yaş üzeri vatandaşların evlerinde ziyaret edildiğini ve ilaç ile medikal ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Yaşlı Vatandaşlardan Memnuniyet: “Allah razı olsun”

Huzurevinde kalan 87 yaşındaki Ayşe Gelir, e-rapor uygulamasından çok memnun olduğunu dile getirdi:

“Doktorlarımız düzenli olarak geliyor. İlaçlarımız yazılıyor. Her ihtiyacımız karşılanıyor. Allah razı olsun.”

E-Rapor Uygulaması ile Yaşlılar İçin Yeni Bir Dönem Başladı

E-rapor sistemi, Türkiye’de yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine daha hızlı, etkin ve insani koşullarda ulaşmasını sağlarken, hastanelerin yükünü de önemli ölçüde azaltıyor. Sağlık alanında dijital dönüşümün önemli bir adımı olan bu uygulama, sosyal devlet anlayışının sahadaki güçlü örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.