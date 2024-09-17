Bakanlığın yayımladığı, 7 Ekim 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin kimliklerinin yer aldığı listede İsrail ordusunun öldürdüğü 11 bin 983'ü reşit olmayan, 34 bin 344 Filistinlinin ismine yer verildi.

Listede, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 1 yaş altı en az 710 bebeği öldürdüğüne dikkati çekildi.

Sağlık Bakanlığı, hastanelere ulaştırılan cesetlerin kimlik tespitini yapabilirken, yıkılan binaların enkazında kaybolan, cesedi deforme olan veya engellemeler nedeniyle hastaneye ulaştırılamayan çok sayıda kişi bulunuyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu