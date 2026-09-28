Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen olayda, iki vatandaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tabancadan çıkan kurşunla yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi emniyet güçlerince yakalandı.

İstiklal Mahallesi’nde Kurşunlar Konuştu

Olay, Dörtyol ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K. ile M.F.E. isimli şahıslar arasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine O.K., yanında bulunan tabancasını çekerek M.F.E’ye ateş açtı. Kurşunun hedefi olan M.F.E. kanlar içerisinde yere yığıldı.

Polis Saldırganı Yakaladı, Yaralı Hastanede

Çevredekilerin silah sesleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.F.E., ambulansla Erzin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçmaya çalışan veya bölgede bulunan şüpheli O.K. ise Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kavgayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.