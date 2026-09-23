Karlısu Mahallesi’nde yer alan taş ocağı şantiyesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, vardiya esnasında kullanılan bir iş makinesi henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi.

Ekipler Zamanla Yarıştı Ancak Acı Haber Geldi

İş makinesinin devrildiğini gören şantiye çalışanlarının durumu hemen bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan arama-kurtarma ve sağlık ekipleri, devrilen iş makinesinde bulunan işçiyi çıkarmak için çalışma başlattı.

Yapılan ilk kontrollerde, araç içerisinde bulunan işçi Ömer Bolat’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cansız Bedeni Morga Kaldırıldı

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının şantiye alanında yaptığı detaylı incelemelerin ardından Ömer Bolat'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, taş ocağı şantiyesinde meydana gelen kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.