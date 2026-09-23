Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını tehdit eden sahte içki üreticilerine ve toplum huzurunu bozan uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Samandağ ilçesinde yürütülen titiz takip ve istihbari çalışmalar neticesinde geniş kapsamlı bir operasyonun düğmesine basıldı.

3 Farklı Adrese Eş Zamanlı Baskın

Sahte içki üretimini engelleme ve uyuşturucu imal ve ticaretine darbe vurma amacıyla hareket eden jandarma ekipleri, tespit edilen 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda hedefteki şüpheliler İ.A. ve R.A. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerden Adeta İmalathane ve Cephanelik Çıktı

Şüphelilerin ikamet ve eklentilerinde gerçekleştirilen detaylı aramalarda karşılaşılan manzara operasyonun boyutunu gözler önüne serdi. Arama sonuçlarında;

6 bin 205 litre sahte içki,

165 gram kubar esrar, Hatay'da eşini tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı İçeriği Görüntüle

170 gram kenevir tohumu ve 30 kök hint keneviri,

Sahte içki yapımında kullanılan 42 bidon, 270 litrelik kazan ve özel damıtma düzeneği,

3 adet sanayi tüpü ve 1 adet demir kapan ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeklere ait 113 adet fişek de muhafaza altına alındı.

2 Şüpheli Gözaltında

Jandarma ekipleri tarafından el konulan malzemeler muhafaza altına alınırken, yakalanan şüpheliler İ.A. ve R.A. işlemleri yapılmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat devam ediyor.