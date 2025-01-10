Hatay Basın Cemiyeti binasında gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, depremde hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Burak Milli'nin annesi Ayşe Fatma Gözüküçük ve Demirören Haber Ajansı muhabiri İzzet Nazlı'nın annesi Fatma Nazlı da katıldı.

Hatay Basın Cemiyeti Başkanı Hikmet Otuzbir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü anma günü olarak geçirdiklerini söyledi.

Depremde hayatını kaybeden meslektaşlarına Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Otuzbir, meslektaşlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

Cemiyet üyeleri anma programı kapsamında, depremlerde hayatını kaybeden İzzet Nazlı'nın kabrini de ziyaret etti.

Depremlerde kentte görev yapan gazeteciler Burak Milli, İzzet Nazlı, Erhan Yılmaz, Gökhan Aklan, Fatma Şan, Ayşe Figen Arlı, Neşet Alkan, Berkay Atay, Hasan Seid Okay ve Mehmet Tekin hayatını kaybetmişti.