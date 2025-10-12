Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli illerden gelen motosikletliler, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 9 yaşındaki Fırat Miraç Şeker için konvoy oluşturdu.

DMD hastası Şeker için etkinlik düzenleyen kulüp üyeleri, Türkiye'nin çeşitli illerinden program için gelen motosikletlilerle Atatürk Bulvarı'nda tur attı.

Daha sonra sahile geçen motosikletliler, burada Şeker ile bir araya geldi.

Grup adına konuşan Nusret Mercan, gazetecilere, ülkenin çeşitli illerinden gelen motosikletlilerle hastalığa farkındalık için buluştuklarını belirterek, Şeker'in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Fırat Miraç'ın babası Efkan Şeker de etkinlik için katılımcılara teşekkür etti.

Etkinliğin sonunda katılımcılar Fırat Miraç'a oyuncak hediye etti.