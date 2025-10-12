Kahramanmaraş’ın köklü kültürünü yaşatan bu önemli organizasyonda 508 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Festivalde; Önceki Dönem Tarım ve Orman Bakanı, Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, İrfan Karatutlu ve Ali Öztunç selamlama konuşmalarında birlik, beraberlik ve geleneklerin yaşatılmasının önemine değindiler.

Güreş ağalığını bu yıl Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk üstlendi.

Kıran kırana geçen müsabakaların sonunda Başpehlivan unvanını Yavuz Arabacı kazandı. Onu Hafız Süleyman Demirbaş ve Alper Domurcuk takip etti. Diğer kategorilerde ise Ali Dönceoğlu birinci, İsa Göçen ikinci, Emirhan Nihat Yakup üçüncü oldu.

Programa; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti İl Başkanı Av. Burak Gül, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Muhammed Aydoğar, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Mehmet Güzel, Önceki Dönem Kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, il protokolü, belediye meclis üyeleri, kurum amirleri, mahalle muhtarları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.



BERTİZ, MERTLİĞİN, CESARETİN, KARDEŞLİĞİN VE ALIN TERİNİN HARMAN OLDUĞU TOPRAKLARDIR



Güreş etkinliklerinin açılış töreninde konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, şunları ifade etti: “Bugün, Dulkadiroğlu’nun kültürüne, Bertiz’in ruhuna ve Türk’ün ata sporuna sahip çıktığımız bu güzel günde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bertiz, yalnızca Kahramanmaraş’ın değil, Anadolu’nun en köklü değerlerinden biridir. Bu topraklar; mertliğin, cesaretin, kardeşliğin ve alın terinin harman olduğu topraklardır. İşte bu yüzden güreş, Bertiz’in damarlarında akan asil bir gelenektir. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak biz, bu kültürü yaşatmak ve genç nesillere aktarmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Baydemirli Güreş Sahası’nı modernize ederek güreşçilerimizin ve vatandaşlarımızın daha konforlu bir ortamda buluşmasını sağladık. Çünkü biliyoruz ki; kültürüne sahip çıkan toplumlar geleceğini sağlam temeller üzerine kurar. Bugün burada 508 pehlivanımız, yalnızca bir ödül için değil, bu toprakların onuru, ata mirası ve ecdat geleneği için mücadele ediyor. Her biri bizim için birer gurur kaynağıdır. Bu vesileyle güreşin yaygınlaşması, geleneklerimizin yaşatılması ve ilçemizin gelişimi adına emek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza, protokolümüze, güreş ağamız Sayın Latif Öztürk’e, değerli hemşehrilerimize ve bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Güreşlerimizin dostluk, kardeşlik ve centilmenlik içerisinde geçmesini diliyor, ata sporumuzu yaşatan tüm yiğit pehlivanlarımızı alınlarından öpüyorum. Bertiz’e, Kahramanmaraş’a ve Dulkadiroğlu’na yakışan bu büyük buluşma hepimize hayırlı olsun.”