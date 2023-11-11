Hatayspor ile Galatasaray, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetti.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri,14. dakikada Rivas ile 55. dakikada Lamkel attı. Galatasaray'ın tek golünü ise 28. dakikada Zaha kaydetti.
Ligde 3 maç sonra kazanan Hatayspor kötü gidişatına son verdi. 17 puana yükselen Hatayspor ligdeki dördüncü galibiyetini elde etti.
Geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, ligde 11 maç sonra yenildi. 31 puanda kalan Okan Buruk'un öğrencileri, ilk haftada Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kalmıştı.
Sarı kırmızılılar, milli takım maçları nedeniyle lige verilecek araya moralsiz girdi.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)