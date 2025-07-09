Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sürücüler yaz lastiği kullanımına geçmeye başladı. Ancak birçok araç sahibi, dört mevsim lastiklerle yola devam etmenin yeterli olacağını düşünüyor. Uzmanlar ise bu konuda uyarıyor: Kahramanmaraş gibi sıcak iklimli şehirlerde dört mevsim lastik yeterli koruma sağlamıyor.

Petlas Tanrıöver Firma Yetkilisi Mehmet Sami Tanrıöver, yaz lastiği kullanımının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Şehrimizde dört mevsim lastiği kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Yaz lastiği, adından da anlaşılacağı üzere sadece artı 7 derecenin üzerinde etkili olur. Dört mevsim lastikler ise kışın eksi derecelerde işlevini yitiriyor. Bu nedenle özellikle Kahramanmaraş gibi sıcak iklime sahip şehirlerde yaz lastiği kullanılmalı.”

Tanrıöver, lastiklerin sadece mevsimine göre değil, yaşı ve kilometresiyle de dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti:

“Lastiğin üretim tarihinden itibaren en fazla 4-5 yıl ömrü vardır. Hiç kullanılmasa bile bu sürenin sonunda kimyasal yapısı bozulur. Ortalama ömrü ise 50-60 bin kilometredir. Bu süreyi aşan lastikler fren mesafesini uzatır, yakıt tüketimini artırır ve yol tutuşunu düşürür.”

Araç güvenliğinde lastik bakımının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Tanrıöver, lastik havasının da ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti:

“Lastiğin kalbi havadır. Bu yüzden en az 10-15 günde bir lastik hava basınçları kontrol edilmeli. Düşük hava basıncı, hem lastiğin ömrünü kısaltır hem de aracın performansını olumsuz etkiler.”

Son olarak, Kahramanmaraş’ta araç lastiği alanında kalite ve güvenin adresi olan Petlas Tanrıöver, yaz aylarında sürücülere hem güvenli hem de konforlu sürüş sunmak için hizmet veriyor.