Kış Aylarına Girdiğimiz Bu Dönemde Havaların Soğumasıyla Birlikte El Yapımı Yün Yorganlara Da İlgi Artınca Yorgancıların Mesaisi Katlandı.

Geçmişten Bu Güne Kadar Devam Eden Yün Yoran Kültürü Elyaf Yorganlara Göre Sağlık Açısından Büyük Önem Taşırken Bunun Bilincinde Olan Vatandaşlar İse Unutulmaya Yüz Tutmuş Yorgancıları Tercih Ediyor.

Kanlıdere Köprüsü Üzerinde Çıraklıktan Bu Yana Tam 50 yıldır Yorgancılık Mesleğini Yaşatmak İçin Büyük Bir Mücadele Veren 58 Yaşındaki Ali Kösesakal Havaların Soğumasıyla Talebin Arttığına Dikkat Çekerek Sağlık Ve Güzel Bir Uyku İsteyenlerin Mutlaka Yün Yorganı Tercih Etmeleri Gerektiğini Söyledi.