En Güzel Cuma Mesajları
- Hayırlı Cumalar… Rabbim dualarınızı kabul, gönlünüzü huzurla doldursun.
- Cuma’nın bereketi üzerinize olsun, kalbiniz nurla dolsun.
- Bu mübarek günde edilen tüm dualar kabul olsun. Hayırlı Cumalar.
- Allah gönlünüzden geçen tüm hayırlı dilekleri nasip etsin.
- Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve bereketli bir Cuma geçirmeniz dileğiyle.
Kısa ve Etkileyici Cuma Sözleri
- Hayırlı Cumalar, dualarda buluşmak dileğiyle.
- Cuma’nın nuru kalbinize huzur versin.
- Dualarınız kabul, gönlünüz ferah olsun.
- Rabbim bu güzel günde sizi sevdiklerinize bağışlasın.
- Huzur, sağlık ve bereket dolu bir Cuma olsun.
Anlamlı ve Duygusal Cuma Mesajları
- Cuma’nın rahmeti evinize, bereketi hayatınıza dolsun.
- Kalbinizden geçen her güzel niyetin karşılığını bulduğu bir gün olsun.
- Rabbim bugün ettiğiniz tüm duaları kabul eylesin, yüzünüzü güldürsün.
- Gönüller bir olsun, dualar kabul olsun. Hayırlı Cumalar.
Resimli Cuma Mesajları