Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Şap Enstitüsünce SAT-1 tipi şap hastalığına karşı yürütülen aşı üretim çalışmalarının tam kapasite sürdüğü belirtildi. Üretilen aşılar, hastalığın tespit edildiği bölgelerde ve risk taşıyan komşu ilçelerde ücretsiz olarak veteriner hekimler tarafından uygulanıyor.

Hayvan Pazarlarına Geçici Kapatma Tedbiri

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hayvan pazarlarının geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Yetkililer, salgının seyrine göre kapatılan pazarların kontrollü şekilde tekrar açılacağını ifade etti.

Şap Hastalığı Türkiye’de İlk Kez Görüldü

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, söz konusu SAT-1 tipi şap hastalığının Avrupa’da başladığını ve Türkiye’de ilk olarak doğu illerinde sınırdan gelen hayvanlarda tespit edildiğini belirtti. Hastalığın yayılmasının önüne geçmek için alınan önlemler sayesinde hayvan nakillerinin durdurulduğunu vurgulayan Tunç, "Hayvanlara ikinci aşı 21 gün içinde yapıldığında tam bağışıklık sağlanacak. Bu önlemler üreticilerin ve hayvancılık sektörünün menfaatine." dedi.

Tunç ayrıca, şap hastalığının hayvanlarda ateş, kilo kaybı ve süt veriminde düşüşe neden olduğunu hatırlatarak, aşılamanın önemine dikkat çekti. Pazarların kapalı olmasının kırmızı et fiyatlarını etkilemediğini, hatta piyasada fiyatların düştüğünü belirten Tunç, vatandaşlara ve üreticilere paniğe kapılmamaları çağrısında bulundu.

Yerel Aşı Üretimiyle Hızlı Mücadele

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan da yaptığı açıklamada, hastalığın damızlık hayvanlara bulaşmasının ciddi verim kayıplarına yol açabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Şap hastalığı sadece süt ve et veriminde değil, döl veriminde de ciddi kayıplara neden oluyor. Bu yüzden damızlık hayvanların sağlıklı kalması büyük önem taşıyor. Yerli aşı üretiminin hızlanması mücadelede büyük avantaj sağladı."

Yetkililer, üreticilere aşılamanın eksiksiz yapılması için veteriner hekimlere yardımcı olmaları çağrısında bulundu.