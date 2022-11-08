Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi konusunu görüşmek için kurulan Hazırlık Komisyonu çalışmalarını tamamladı.

Komisyon, Güzel'in mazeretsiz devamsızlığını tespit etti.

Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesini isteyen rapor Karma Komisyon'a gönderildi.

Karma komisyon aynı yönde karar alırsa, Meclis Genel Kurulu'nda nihai oylama yapılacak. Üye tam sayısının salt çoğunluğu kabul oyu kullanırsa HDP'li Güzel'in vekilliği düşürülecek.

Tutuklu bulunan Güzel hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Semra Güzel'in milletvekilliği düşerse HDP'nin sandalye sayısı da 55'e inmiş olacak.