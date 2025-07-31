Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, yaz mevsiminin getirdiği sıcaklık artışıyla birlikte sürücü ve yolcuları hem trafik kuralları hem de orman yangınları konusunda bilinçlendirmek amacıyla kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi.

Kentin farklı noktalarında kurulan denetim noktalarında durdurulan araç sürücüleri ve yolculara, sıcak havanın etkilerini hafifletmek için soğuk içecek ikram edildi. Ekipler, bu vesileyle vatandaşlara, yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarının çıkış nedenleri, insan kaynaklı hataların oluşturduğu riskler ve alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Denetim kapsamında trafik kurallarına uyulup uyulmadığı da titizlikle kontrol edilirken, vatandaşlara orman yangınlarına karşı daha duyarlı olmaları çağrısı yapıldı.

Jandarma yetkilileri, bu tür farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirterek, toplumun bilinçlendirilmesinin yangınlarla mücadelede önemli bir adım olduğunu vurguladı.