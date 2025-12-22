İş dünyasının tanınmış isimlerinden Kemal Aktaş ile Özlem Adalı’nın 30 yaşındaki kızı Leyla Mizrahi, uykusunda geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Henüz 6 ay önce anne olan Mizrahi’nin genç yaşta vefatı, ailesi ve yakın çevresini derin bir yasa boğdu.

Edinilen bilgilere göre, evinde uykudayken fenalaşan Leyla Mizrahi için sağlık ekiplerine haber verildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından başlatılan incelemede, savcılık ölüm nedenini “kalp krizi” olarak açıkladı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Leyla Mizrahi’nin ani ölümü, sosyal çevresinde ve yakınları arasında büyük üzüntüye neden olurken, özellikle kısa süre önce annelik sevinci yaşayan Mizrahi’nin geride bıraktığı bebeği yürekleri burktu.

Cenaze Töreni Pazartesi Günü

Leyla Mizrahi’nin cenazesinin, 22 Aralık Pazartesi günü İstanbul’daki Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Ailesi ve sevenleri, genç yaşta yaşamını yitiren Leyla Mizrahi’yi son yolculuğuna uğurlamak için cenaze töreninde bir araya gelecek.