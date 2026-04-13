Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Beşir Şahin İnceer, özellikle kanser sonrası ya da kronik nedenlere bağlı gelişen lenfödem ve lipödem hastalıklarında yeni nesil tedavi yöntemlerinin önem taşıdığını belirtti. Dr. İnceer, bu rahatsızlıkların genellikle kol ve bacaklarda şişlik, ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açtığını ifade etti.

Hastanede uygulanmaya başlanan presoterapi (Lymphastim) cihazı, bilgisayar kontrollü basınç sistemiyle lenfatik dolaşımı destekleyerek vücutta biriken fazla sıvının atılmasına yardımcı oluyor. Ağrısız ve rahatlatıcı etkisiyle bacaklardaki ağırlaşma hissini azaltmaya katkı sağlıyor.

Dr. Beşir Şahin İnceer, iki yöntemin birlikte uygulanmasının tedavi sürecine olumlu katkıda bulunduğunu belirterek, “Presoterapi ile dolaşım yolunu desteklerken, şok dalga tedavisiyle dokunun onarılmasına ve güçlenmesine yardımcı oluyoruz. Bu ikili yaklaşım, tedaviden alınan sonuçların etkililiğini artırmaktadır” dedi.